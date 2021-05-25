連續兩天出現午後雷陣雨，不僅對水情略有幫助外，同時也讓用電量下降。台電表示，25日尖峰用電比前一日60萬瓩，備轉容量率為7.5％，供電燈號續亮出黃燈，這也是本周第二顆黃燈。

台電指出，25日最高用電於下午1時56分達到3,729.3萬瓩，是歷年5月用電量的第六名，比24日的最高用電3,789.3萬瓩少了約60萬瓩。25日備轉容量279.7萬瓩，備轉容量率7.5％，供電燈號為黃燈。

台電補充說明機組情況，台中電廠9號機24日破管解聯，目前持續搶修，預估可於26日晚間併聯。台中電廠6號機25日3時4分因爐心末段過熱器破漏，已依運轉標準停機檢修。林口3號機、核三1號機與大林1號機，目前均已接近滿載，穩定供電中。

台電表示，本週氣象預報顯示氣溫持續炎熱，雖然可能有部分地區降雨，但考量疫情與氣溫影響造成民生用電較高，加上工業接單暢旺，不少廠商24小時生產，工業用電成長，因此台電對於供電需求從高估算，本周供電情勢估計為黃燈。台電呼籲民眾，目前雖可維持穩定供電，但仍請民眾節約用電。

*歷史5月用電量排名前10高：（截至2021/05/25）

1.2021/05/24 3,789.3萬瓩

2.2021/05/21 3,767.9萬瓩

3.2021/05/19 3,757.4萬瓩

4.2021/05/20 3,744.7萬瓩

5.2021/05/17 3,744.2萬瓩

6.2021/05/25 3,729.3萬瓩（今日）

7.2021/05/18 3,728.8萬瓩

8.2021/05/14 3,705.3萬瓩

9.2018/05/30 3,677.1萬瓩

10.2018/05/31 3,671.3萬瓩

(工商 )