新冠肺炎疫情嚴峻，各方都在期待疫苗，部份縣市更希望中央開放地方自行採購，對此，盧秀燕回應，支持中央統一調度，但她希望疫苗採購的速度「全速進行」，越快越好，「疫苗能早到一天，可能我們離解封就更近一步！」

盧秀燕在25日中市疫情指揮中心記者會上公開表示，中央曾說「疫苗由中央統一調度」，她認為疫苗採購、施打注射的順序都是大事，中央能統一就好，不要各地標準不同，徒增困擾。她希望疫苗採購的速度「全速進行」，越快越好，趕緊讓前線的防疫人員都能施打，讓市民朋友也能盡速施打。

(中時 )