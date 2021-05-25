在一段婚姻關係中，安全感是雙方負責任的表現，不過有些男性婚後依舊桃花運爆棚，《搜狐網》運勢專欄就點名3生肖男性，身邊經常圍繞著不少異性，甚至不懂得避嫌，讓老婆安全感盡失，處於崩潰邊緣。
生肖牛：
生肖屬牛的人做事認真踏實，不僅工作處理得宜，工作之餘也很會安排規劃自己的時間，好男人的形象深植人心，正因為太過優秀，自然吸引不少異性注意，經常讓老婆沒有安全感。
生肖羊：
生肖屬羊的男人性格浪漫，經常有許多稀奇古怪的小點子，婚後不僅懂得帶給自己的女人驚喜，平時說話也十分風趣，加上待人和氣體貼，難免會讓其他異性有所誤會，實在不可不慎，反倒害家庭失和。
生肖馬：
生肖屬馬的男人性格仗義，遇到朋友出事會立刻伸出援手，因此他們在助人的同時，也收獲不少朋友，女性更是不在少數，做為屬馬男的老婆一定要有強大的內心，接受老公的異性緣就是這麼好，千萬別因為自己一時的敏感多疑，將老公愈推愈遠。
(中時新聞網)
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