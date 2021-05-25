中華籃協今天公布第18屆SBL超級籃球聯賽第⼀階段年度票選獎項得獎名單，繼得分王及阻攻王獎項後，台灣啤酒米勒(J.D Miller)再抱回年度洋將，總教練周俊三及李啟瑋分別蟬聯年度教練及年度第六⼈，⽽桃園璞園盧峻翔則如願成為年度新⼈王。

憑藉卓越的得分能⼒和隊友充滿默契的配合，米勒不僅繳出全⾯數據，幫助球隊穩坐例⾏賽龍頭寶座，亦曾多次獲選單週及單⽉最佳球員，最終更在眾多優秀競爭者中脫穎⽽出，成為本季的年度洋將。米勒表⽰，感謝隊友們的幫助以及球隊的信任，最後將這份榮耀歸於上帝。

周俊三帶領台啤在本季拿下31勝9敗的優異表現，打破聯盟紀錄、創下開季最長20連勝紀錄，連續兩年奪得年度教練頭銜。周俊三先是感謝媒體的票選及抬愛，並歸功於團隊，他說：「感謝球團的信任與團隊成員的合作，更感謝⼤家的⽀持，讓球隊能在本季締造許多連勝紀錄，並完成例⾏賽排名第⼀與總冠軍的殊榮。」

本季全勤出賽且每場比賽都從板凳出發的李啟瑋，總能在戰況膠著時，給予球隊適時火⼒⽀援，發揮精準投射能⼒，展現⾃⾝價值，幫助球隊收下勝利，蟬聯年度第六⼈實⾄名歸。

李啟瑋除了感謝教練、隊友們的幫助及球迷的⽀持，也談到：「能夠連續兩年拿到獎項真的很開⼼，期許⾃⼰明年可以有更⼤的進步，能將⾃⼰不擅⻑的部分，再加強變成⾃⼰的武器。」

盧峻翔新⼈年即打出相當亮眼的成績，不僅快速適應強度且融入璞園體系，扮演球隊的重要⾓⾊，更繳出場均 13.5 分、3.8 籃板、2.8 助攻、1.4 抄截，獲選為年度新⼈王，盧峻翔表⽰：「新⼈王⼀直是今年球季的⽬標，賽季期間也給⾃⼰許多的壓⼒，很開⼼最終可以完成⽬標，新⼈年有這麼多上場時間，也讓我累積許多經驗，未來會繼續努⼒。」

(中時 )