警方透過巡邏等勤務，勸導民眾戴口罩，但也暴露在染疫的風險中。（警方提供）

近日紛傳員警確診新冠肺炎，據統計，台北市5人、新北市4人加上刑事局1人，共10名官警確診染疫。隨本土病例持續居高不下，暴露在第一線高風險的警察，確診數恐會再增加。官警人心惶惶，警政署長陳家欽表示，極力爭取各類防護裝備，並協調中央疫情指揮中心，安排第一線執勤警察，比照醫護優先施打疫苗，提供員警完善防護，安心防疫。

警政署長陳家欽也商請中華民國警察之友總會，透過民間力量全力支持警察防疫，對於確診染疫員警發放5萬元慰問金，後續相關醫療所需費用並由「公益信託警察醫療及照護基金」協助支應。警友總會說，與警察共同抗疫，做最堅實的後盾。

陳家欽除感謝警友總會支持，也請社會體諒警察辛勞，多支持鼓勵；同時要求各單位主官，疫情期間務必多關懷同仁身心健康，提供必要與足夠的防護裝備。

陳家欽透過視訊會議，向各警察機關首長表示，警方全力爭取疫苗施打，目前以重災區雙北市優先；執勤得申請執行防疫工作重要勤務人員奬勵金；因公確診以照護基金發放5萬元慰問金。

目前，全台員警居家隔離29人、自主健康管理58人，確診已有10人。警政署說，如警察機關發生警員確診，除加強駐地清消工作，並匡列確診警員接觸密切人員，在衛生機關未通知前，先行返家採自主健康管理。勤務運作部分，外勤由鄰近派出所、分局、保大警力相互支援，內勤部分則改採分流、分時上班或以居家辦公、異地辦公方式，不影響治安及交通的維護。

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(中時 )