桃園市八德區70多歲的蕭姓老婦，日前獨自一人離家外出，跌坐在長興路490巷附近的菜園，無法自行爬起還受到擦挫傷，巡邏員警立即前往現場，上前攙扶老婦並協助其就醫，老婦的家人對於警方的熱心深表感謝。

八德分局廣興所警員吳岱軒、警員邱淑慎擔服接獲民眾報案，稱有老婦人跌倒在菜園旁邊的水溝爬不起來且手腳擦挫傷，警方立即趕到現場將老婦攙扶起來，經詢問查詢到婦人的身份，重聽的蕭姓老婦說自己住在八德區中山路附近，獨自出門迷路跌倒在菜園附近；救護人員到場後協助送老婦至醫院就醫。

員警依老婦所述的地址要去通知其家人，到場發現該址是寵物店，店員根本不認識老婦，經詢問樓層的住戶也不認識，後來詢問到隔壁鄰居才發現，老婦是以前的老鄰居，早已經搬去100多公尺外附近的公寓居住。

最後透過公寓警衛才聯繫到老婦的兒子，其家人很感謝警方積極協助，並說老婦有失智的現象有時也會這樣一個人外出迷途，會趕緊到醫院探視母親，也非常感謝警方與救護人員協助與救護。

(中時 )