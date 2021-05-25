北彰化地區屬於台中市支援水源的管線末端，因水情嚴峻，原「供五停二」分區限水措施，6月1日起延長8小時，提前至前一晚10點停水、延後至第三天清晨6點復水。台水第11區處也將增設臨時供水站。（台水提供／謝瓊雲彰化傳真）

梅雨鋒面沒有下到中部集水區，中部降雨不如預期、水情持續嚴峻，中央旱災應變中心加大節水力道，宣布自6月1日起，原北彰化分區供水區域，停水時間再延長8小時，將由原定停水日凌晨0時，提前至前日晚間10時開始停水，復水時間由0時延後至上午6時。

自來水公司第11區管理處表示，北彰化供五停二限水地區，分為甲、乙區，甲區停每周二、三，乙區停每周四、五，6月1日起，甲區提前自周一晚間10點停水，延後至周三清晨6點復水；乙區則提前於周三晚10點停水、直至周五清晨6點在復水。

由於嚴峻水情，水公司配合多節水、多找水及多調水之政策，積極投入各項抗旱水源運用，推動各項開源措施，包括開發烏溪伏流水、新鑿緊急抗旱井等，備用水源陸續到位，包括2口深井每天約提供0.6萬噸自來水，烏溪伏流水則每天約1.5萬噸，總計每天約供應2.1萬噸，搭配台中支援水量調配，希望降低影響民眾用水衝擊，呼籲目前水情嚴峻，請大家共體時艱節約用水。

第11區處表示，停水延長8小時，加上北彰化位於台中支援水量管線末端，很多用戶家中儲水量可能不足，需至臨時供水站取水，因此規畫再增設臨時供水站，從原先56處增加到68處，水車也將由原本8輛增至11輛，盼降低影響民眾用水衝擊。

第11區處表示也強調，為維護民眾用水安全，將加強臨時供水站水質抽驗，並提醒民眾煮沸後後再飲用，水情嚴峻盼共體時艱節約用水。民眾有疑問可撥打1910免付費電話洽詢，或進入台水公司官網「抗旱專區」（https：／／www.water.gov.tw／）與台水臉書粉絲專頁查詢。

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