國內疫情日益嚴峻，卻有某綠媒政論頻道在討論台北市和全台疫情時，稱「萬華病毒跨縣市流竄，基、桃竹等縣市受害」。國民黨台北市議員王鴻薇對此痛批，「三立新聞台的節目，居然開始帶起了萬華病毒的標題，將病毒與萬華做連結，醜化萬華，毫無新聞倫理」，她要求三立向萬華人道歉，畢竟萬華人無罪，也會向NCC檢舉。

王鴻薇臉書。(圖/翻攝自 王鴻薇臉書)

王鴻薇25日臉書貼文指出，世界衛生組織表示，人類疾病應該要用社會能夠接受的名字命名，不能對人或國家有冒犯性，也不能使用動物名字，疫情爆發之下人心惶惶，需要的是團結共同面對，但是三立新聞台的節目上，居然開始帶起了「萬華病毒」的標題，將病毒與萬華做連結，堂堂一個這麼大的新聞頻道，居然地名標籤，醜化萬華，毫無新聞倫理。

她感嘆，NCC這個時候又在哪裡？難道萬華會無緣無故生出病毒出來？難道當有人說是「諾富特病毒」、「范雲病毒」，NCC也不管嗎？她籲請政府正視地名歧視問題，也要求三立向萬華人道歉。最後，王鴻薇強調，她將會向NCC檢舉，看他們辦不辦三立。

網友也紛紛在貼文留言回應，「這樣的新聞台應該停照撤照...」、「病毒不是從萬華出來的，不該被歧視，誰讓病毒進來的？該節目沒人追究？」。

王鴻薇臉書。(圖/翻攝自 王鴻薇臉書)

(中時新聞網)