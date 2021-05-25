疫情升溫外送量爆單！取餐無接觸是否送上樓惹議 做好「這些動作」降傳染風險

台灣本土疫情延燒，自防疫警戒升級三級以來，許多商場和餐廳禁止內用飲食，民眾也不敢外出紛紛改訂外送。如何交付餐點也引發熱烈討論， 有民眾使出奇招和外送員保持距離，不少人開始討論是否還要將商品送上樓。外送平台相繼推出零接觸配送服務，雖然能減少傳染機率，但這種方式也出現爭議。

民眾用繩子綁住水桶垂到一樓讓外送員放餐點。(翻攝自外送員的奇聞怪事臉書)

為了保持社交安全距離，有民眾用繩子綁住水桶垂到一樓讓外送員放餐點，也有部分社區自主在門口設立外送放置區，各出妙招為的就是做好防疫。但還是有人堅持要上樓送餐到門口，讓外送員相當為難，熊貓外送平台回應，會呼籲消費者使用零接觸配送服務，若雙方無法聯繫可請線上客服人員幫忙，也有平台如uber eat規定，全面實施零接觸配送，將商品送至一樓或管理大廳。

零接觸外送雖然能降低病毒直接傳染風險，但也出現爭議。網紅鳳梨鼠薯22日在社群發文透露，利用外送平台刷卡付款點餐，沒想到外送員將餐點送達後就直接離開，沒有發打電話或簡訊通知，他怒斥「我能體諒外送人員的辛勞，但是這種行為會不會太誇張?我的食物就丟在大樓一樓門口放快一小時...如果蟑螂爬過還是什麼貓狗吃過...是我自己應該摸摸鼻子算我倒楣?」。也有民眾未收到到貨通知，下樓查看時卻發現購買的東西竟消失無蹤。相關事件不斷，也引來外送同業出面發文勸說，「還是要通知點餐購買的人再離開」。

醫師柳朋馳表示，放置外送的地點盡量不要選在會有多人經過的地方，在觸碰貨物前要先用酒精擦拭外包裝，可減少病毒殘留。(攝影/邱子軒)

此外，雖然零接觸外送可避免人與人碰面接觸，不過還是有民眾擔心外送商品會成為病毒傳播的管道。醫師柳朋馳接受⟪中時新聞網⟫專訪表示，放置外送的地點盡量不要選在會有多人經過的地方，在觸碰貨物前要先用酒精擦拭外包裝，可減少病毒殘留。柳朋馳也提到，若是用現金交易病毒會停留在紙幣上三小時、硬幣四小時之久，他建議可以將常用的貨幣裝在塑膠袋中使用，袋子定期進行消毒，接觸的雙手也要馬上使用酒精清潔。

（剪輯／吳怡屏）

(中時新聞網)