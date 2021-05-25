隨著本土疫情升級、防疫規格擴大，影響投資人信心。然觀察籌碼面變化，近期融資餘額大幅下降，投信法人強調，市場籌碼有望逐步沈澱，台股基本面仍佳，後市續看俏。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘指出，若未來疫情受控，台股走勢有機會回歸基本面，走出反彈行情。台股短期在低接買盤保護下，預期將在區間內震盪，中長期則有望在台股基本面良好下，資金面部分，美國聯準會維持每月印鈔1,200億美元不變，推升指數重返成長軌道。

(工商 )