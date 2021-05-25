市場籌碼有望逐步沈澱 台股後市看俏 19:052021/05/25 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著本土疫情升級、防疫規格擴大，影響投資人信心。然觀察籌碼面變化，近期融資餘額大幅下降，投信法人強調，市場籌碼有望逐步沈澱，台股基本面仍佳，後市續看俏。 日盛精選五虎基金經理人陳思銘指出，若未來疫情受控，台股走勢有機會回歸基本面，走出反彈行情。台股短期在低接買盤保護下，預期將在區間內震盪，中長期則有望在台股基本面良好下，資金面部分，美國聯準會維持每月印鈔1,200億美元不變，推升指數重返成長軌道。 京城銀董座戴誠志看好台股再站回萬七 台股重返萬六大關 早盤大漲逾670點 (工商 ) #籌碼 #沈澱 #台股基本面 #台股 #後市看俏 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資助攻衝刺520 台股強彈750點重返萬六 12:002021/05/18 財經 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 10:442021/05/18 財經 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 08:232021/05/18 財經 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 10:352021/05/18 財經 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 10:352021/05/18 財經 財經熱門新聞 華為拚逆轉勝 手機復活2關鍵曝光 有機會對抗老美？ - 財經 疫情大爆發台股不跌反漲？網點名這國：去年示範過了 - 財經 金融業員工確診不斷增加 全金聯發函金管會提出四大要求 - 財經 - 工商 三星砸4700億赴美設廠 韓媒潑自家人冷水 - 財經 解決防疫保單爭議 保險局：檢疫所、防疫旅館治療也能理賠 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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