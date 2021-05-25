台北101購物中心曾於5月19日至21休館3天，5月22日起營業時間縮短調整為12時至20時，因應全國三級警戒延長至6月14日，台北101今（25日）宣布即日起至6月14日，購物中心營業時間持續為12時至20時；觀景台休館延至6月14日，也就是從5月15日雙北升級三級警戒起，觀景台共會休館1個月。

(中時 )