全台三級警戒延長 台北101觀景台休館至6月14日 18:462021/05/25 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台三級警戒延長 台北101觀景台休館至6月14日。（郭家崴攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北101購物中心曾於5月19日至21休館3天，5月22日起營業時間縮短調整為12時至20時，因應全國三級警戒延長至6月14日，台北101今（25日）宣布即日起至6月14日，購物中心營業時間持續為12時至20時；觀景台休館延至6月14日，也就是從5月15日雙北升級三級警戒起，觀景台共會休館1個月。 疫情升溫 19日起鎖國一個月 在家防疫太無聊 遊客欲入清水地熱園區 宜警急勸離 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #101 #觀景台 #延長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土疫情升溫 內政部宣布政黨財務申報期限延長至6月底 11:142021/05/18 政治 疫情續拉警報 央行、財部改電話記者會 04:102021/05/18 金融．稅務 盼疫情退散 豪門媳郁方發願108天做這事網讚爆 11:412021/05/18 娛樂 上班日好緊張 北捷台鐵運量驟降 04:102021/05/18 焦點要聞 台中醫神坐鎮廟埕 民眾祈求疫情散去 04:102021/05/18 地方新聞 北市線上教室「酷課雲」首日登場遭塞爆 老師曝心聲：遠距教學效果有落差 11:442021/05/18 生活 百貨同心防疫 營業時間調整 04:102021/05/18 時尚消費 雙北疫情三級警戒 新北小黃運將駕駛人講習暫停 10:132021/05/18 社會 110指考今起報名 新增考場違規項目「攜帶活體動物」 11:332021/05/18 新消息 彰縣首開疫情災害應變中心 04:102021/05/18 地方新聞 《半導體》外資連兩日買超 台積電復電穩盤 09:442021/05/18 財經 生活熱門新聞 桃園又一酒店淪陷？今增21例確診 全聯2店再上榜 - 生活 中市新增11例確診 足跡包括大雅第一公有市場、西屯路菜市場 - 生活 新竹縣新增1確診 曾陪家人到花蓮待三天 - 生活 本土病例持續爆 侯友宜：隨時做好停班準備 - 生活 及時雨！翡翠、石門水庫雙進補 網狂謝老天爺 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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