拿下純絲錦標賽冠軍的隔天，徐薇淩沒睡到太陽曬屁股，儘管前一天晚睡，但還是8點多就醒了。伸伸懶腰，手機滑沒兩下，馬上就是一通來自台灣的採訪電話，徐薇淩用略帶沙啞的嗓音，跟大家分享她的心情。

2015 年成為 LPGA 新人，花了 7 年的時間拿下首勝，算長還是短？沒有標準答案。「巧合的是，TLPGA 有 147 位會員，上週的比賽，剛好就是我第 147場出賽。」拿下冠軍，徐薇淩說因為這一路上有很多貴人相助，她才能走到今天這一步，而她也將秉持初衷，繼續往前邁進。

去年因為疫情影響，徐薇淩選擇留在台灣，還好台灣相對安全，比賽都照常舉行。「即便比賽規格稍微小一點，但能真正下場比賽，那種感覺和練習完全不一樣。」徐薇淩現在回想，她說去年剛好讓她可以靜下心，想想自己還缺什麼，要加強什麼地方，而不是被迫追求「速成」，取代的，是一種「質感」。因此，她十分感謝 TLPGA 和贊助商，打造了競技舞台，選手之路不致於中斷，協會和贊助商，都是她的貴人。

徐薇淩補充說，贊助商真的是很重要的一環，有了贊助商，等於是擁有了一支團隊，就連比賽時走在球道上，感覺氣勢就高人一等。「在美國比賽，開銷十分驚人，差旅、住宿、訓練都要錢，但來自贊助商的後援，金錢還是其次，重要的是心裡的踏實感。很多時候，這種踏實感能造就強大的抗壓性。」回憶踏上美巡這條路，徐薇淩說 2012 年給她獎勵金，支持她到美巡發展的勝華，幫她奠定重要的基礎；後來的中國信託，在她職業生涯剛要起步的時候，推了一把。現在的贊助商台灣大哥大，則在徐薇淩最低潮的時候伸出援手。她說真的感謝台灣大哥大願意相信她，陪著她一起在美巡裡征戰。「當然，還有其他許多貴人也一直幫助我，不然，我的首勝或許還要再晚一些才能拿到。」

謝了那麼多人，當然不能忘了最親愛的家人。其實徐薇淩一開始打美巡的時候，因為身材嬌小而不被看好，徐爸爸徐媽媽不時為女兒打氣，告訴女兒「沒有關係，他們不看好，我們就打給他們看。」這些話，她一直記在心裡。回憶之前橫跨美國東西和南北的征戰，徐薇淩說很感謝爸媽的付出，尤其兩個人都陪著女兒，各拿下一場 Symetra Tour 的冠軍，「那個場景，我一輩子都忘不了。」徐薇淩急忙隱藏哽咽的聲音，「智慧手機還不發達的年代，有一次我跟媽媽到奧蘭多去，但行李延誤了，GPS 又在行李裡。我那時英語還不行，就跟媽媽在沒有 wi 的機場內，用盡一切方法，查好道路，歷經千辛萬苦，終於抵達旅館。」對外人來說，好像是一種磨難，但徐薇淩可是經常要面對類似的突發狀況。她也因此和爸、媽的感情更加緊密，一同成長，一起享受征戰美巡的甘苦。

回首這條路，徐薇淩說並不會因為拿了冠軍，自己就變成前輩，或是老了好幾歲，她不認為自己有資格教導其他選手，她說只有一些個人的經驗可以提供給年輕一代，以及青少年業餘選手參考。「要打好高爾夫、拿冠軍，不是只靠球技，而是許多條件配合的結果。」因此徐薇淩建議年輕選手不要把全部的心思放在磨練球技上，同時也要思考「我是什麼樣的選手？

面對低潮，我有什麼方法走出來？」她補充說，這些問題的答案，跟短切、推桿一樣重要。不去思考，就只是打球機器，一旦發生問題，就會深陷其中而無法自拔。「睡眠還是不夠，怎麼辦？」聽到這個問題，徐薇淩又回復爽朗的個性：「盡量囉，總會有辦法的，比賽緊接而來，這個比較重要。」希望徐薇淩保持樂觀進取的心態，繼續在美國讓「Wei-Ling Hsu」這三個字響徹雲霄！

(中時 )