內埔警分局日前接獲民眾檢舉，在鄰近內埔工業區的巷弄內有多名外籍移工群聚，且未佩戴口罩，正值防疫期間，員警不敢大意，立即派人前往查看，就發現見多名外籍移工於道路上聊天及準備晚餐，隨即依法開出違規舉發單。

警方表示，盤查時有2名年約30歲的印尼籍移工大衛及阿明，未依全國三級警戒防疫規定配戴口罩，甚至未攜帶口罩在身上，即前來建中巷活動，警方依違反傳染病防治法舉發，並函請縣府衛生局裁罰。

遭開罰的移工向警方表示，知道正值防疫期間，但並不知要戴口罩的規定，員警立刻協請在場外籍移工代為轉告同鄉移工；並表示，防疫工作包含停止室內5人、室外10人的家庭及社交聚會，勸告勿再有同鄉前來群聚，避免觸法。

警方坦言，新北勢派出所轄內有內埔工業區，廠房附近居住外籍移工人數眾多，下班閒暇時，移工喜與同事友人歡聚話家常。但隨著疫情愈發嚴峻，移工們的群聚敘舊，恐違反防疫規定，成為防疫破口。

內埔警分局長蔡耀順表示，疫情爆發以來，目前仍處危險高峰，民眾應提高警覺，盡量減少不必要之外出，如外出也應全程正確佩戴口罩，同時呼籲雇主應主動提供相關防疫資訊，敦促移工配合防疫措施，並關懷移工身心健康狀況，減少群聚，共同守護彼此健康。

(中時 )