延燒至今已10天的八通關杜鵑營地森林火災火勢已控制，但未完全撲滅，仍可見火煙，森林護管員在火場持續處理殘火中，目前該案已由南投地檢署分案偵辦，後續林務局將提出刑事附帶民事賠償金額成各界焦點，初估金額恐怕數以億計。

這次不慎引發森林大火的NCC專委喬建中等人，除涉及刑責外，未來將附帶的民事賠償金額絕非小數目，農委會主委陳吉仲也出面喊話會追究到底。

空勤總隊的黑鷹直升機出勤光燃油、維修成本每小時超過20萬元，每架次執行任務約2.5小時，到25日為止已飛行81架次，預估超過4000萬元；森林護管員日薪約1218元，加班費每小時150元1天4小時600元，作業費12小時約1440元，光是動員人力的加班費跟作業費加起來就超過150萬元，另外還要加上指揮中心的人力及補給相關費用。

有關森林資源部分，李定忠說，這次延燒的包括人工造林地及天然生林木，待熄滅之後會進去量測調查每公頃裡面有多少樹木，再乘以被燃燒的面積，才能估算出被害金額。依據2020年旗山事業區52林班地大火，火勢延燒3天初估燒毀0.2公頃國有林地，遭林務局求償250萬元，這次延燒面積高達其355倍，求償金恐是天價。

(中時 )