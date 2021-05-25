有些男人佔有慾很強，只要女友和其他異性接觸，就會馬上吃醋。星座運勢網站「星座上上簽」分析，天蠍座、獅子座、白羊座的男人霸道又愛吃醋，只要女友和男性朋友多說一句話，都能觸動他們的敏感神經，立刻開始吃醋，他們恨不得把女友和其他男人隔開，醋勁很強。

▍1.天蠍座

天蠍男的佔有慾是十二星座裡的第一名，只要知道自己的女友跟異性有往來，就算只是單純的聊天，完全沒有要搞曖昧的意思，他們也很容易會吃醋，他們恨不得能隨時監視女友，不許其他男人接近，醋勁非常強。

▍2.獅子座

獅子男性格很霸道，非常有自信，自尊心也很強，在談戀愛的時候希望女友眼中只有自己，想要成為女友最崇拜的人，所以很討厭女友跟其他男人有過多互動，如果發現女友和其他男性朋友往來頻繁，一定會大爆炸，瘋狂吃醋。

▍3.白羊座

白羊男的性格比較單純，他們有點孩子氣，談戀愛時也是把女友當成小朋友在寵愛，不允許其他異性介入，如果發現有其他男人想要認識自己的女友，他們會很明顯表現出不開心的樣子，就怕女友不知道自己現在正在吃醋。

(中時新聞網)