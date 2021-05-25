新竹縣關西鎮八旬獨居吳姓老翁，昨天下午騎乘機車由新竹騎機車欲至新北市訪友，因為年邁記錯路，還因重心不穩摔倒，幸好迴龍派出所員警巡邏經過上前幫助吳姓老翁扶起機車，將老翁載回派出所休息。

83歲吳姓老翁獨自居住新竹縣關西鎮，騎乘重機車由省道北上新北市樹林區拜訪老朋友，深夜吳路況不熟騎乘至桃園市龜山區提早轉彎進入龜山區龍校街往關山嶺山區方向，因為山坡道路陡峭不慎人車倒地，因為機車重，老翁體弱無法獨自將機車扶起，老翁站立該處徬徨無助不知如何是好。

剛好迴龍派出所警員曾子軒、粘凊紋、黃靖誠巡邏經過該處，見老翁站立該處機車倒地，上前關懷才知道老翁困境先將其機車扶正牽引到路邊，深夜山區流浪野狗又多，機車再次發動後冒白煙恐有行車安全疑慮，員警以巡邏車載老翁，員警騎乘機車一起回到派出所。

員警聯繫上其兒子，表示北部沒有親戚，決定自己駕車從彰化北上接回父親，約3小時後抵達派出所，吳男詢問事發經過，非常感謝員警及時伸出援手，才讓父親避免遭遇危險，再次感謝員警後，載父親回彰化休息。

(中時 )