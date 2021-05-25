新冠肺炎疫情升溫，連江縣疫情指揮中心今（25日）表示，全縣昨快篩87人，1人陽性，後經PCR核酸檢測為陰性。目前居家隔離為17例、居家檢疫5例，26日零時預計再解除隔離4人，解除前會再進行採檢。

連江縣疫情指揮中心表示，中央今日宣布延長全國三級警戒至6月14日，餐飲業強制實施實聯制、外帶措施；全國三級警戒延長至6月14日，民眾應落實各項防疫措施，公務人員非經專案核准不得赴台。

連江縣疫情指揮中心也重申，快篩陰性不代表沒有染病，快篩陽性會儘快做PCR核酸檢測確認，陰性仍應持續留意健康狀況、落實相關防疫原則。

持續呼籲鄉親務必減少出門，避免群聚，勤洗手，戴口罩，疫情指揮中心自昨日起已全面於機場碼頭針對入境者進行健康調查，以協助高風險者進行快篩，再次提醒快篩陰性不代表沒有染病，陰性仍應持續留意健康狀況、落實相關防疫原則。

連江縣疫情指揮中心指出，若出現相關症狀需聯絡疫情指揮中心，依指示就醫或篩檢，並主動告知醫護人員活動史或接觸史。如有任何防疫相關諮詢，請洽連江縣疫情指揮中心24小時防疫專線0963-772-160。

(中時 )