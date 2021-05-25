娜扎演出奇幻唯美劇《十二譚》。（LiTV、唐人影業-娜扎工作室提供）

娜扎演出奇幻唯美劇《十二譚》。（LiTV、唐人影業-娜扎工作室提供）

娜扎與劉以豪演出奇幻唯美劇《十二譚》。（LiTV、唐人影業-娜扎工作室提供）

多部戲劇在台灣大受歡迎，美到被粉絲讚無雜質的娜扎，在各地均累積許多粉絲，得知與劉以豪合作的奇幻唯美劇《十二譚》播出後，火速在LiTV線上影視登上收視冠軍殊榮，娜扎又驚又喜開心地說：「謝謝你們的喜愛與支持！」劇中專情的她，一開始是喜歡上邪惡的大壞蛋而非劉以豪，被問若現實生活中要是發現戀人原來是個無惡不作的人會怎麼辦？娜扎可愛大笑地說：「當然是快跑！」

劉以豪之前曾說娜扎本人「零高冷，好相處」，而她聊到與劉以豪，則形容「幽默有趣！跟他飾演的金性堅個性完全不一樣，我們拍戲互動很活絡，他很鬧，跟戲裡呈現出的悲戀完全不同！」她印象最深刻與劉以豪有一場戲是要穿越戰區，在烽火連綿爆破特效下，兩人需邊跑邊對戲呈現出緊繃危險感，加上都是首次上陣且有的鏡頭需一次到位，「我們希望做到最好，當下其實都挺緊張，不斷溝通演出方式，所以那天拍完，感覺一直在耳鳴，是很特別的經驗。」

至於兩人的吻戲，「我記得有場是夜明（娜扎飾演）決定一個人去找前任，已是大惡人化身的于少白（劉暢飾演），當時夜明抱持著犧牲自己的心去告別金性堅，之前我已醞釀好不捨與哀傷情緒了，但在走戲和正式拍攝時，我在熟睡的劉以豪額頭上親了一下，我的口紅印竟烙在他額頭上了，但我當下不能出戲，必須繼續演完，真的很逗！」

娜扎在《十二譚》裡，幾場冬天身穿薄旗袍拍攝的戲，就連劉以豪也讚敬業，面對氣候上轉變的辛苦，甚至是吊鋼絲等較危險動作，娜扎認為這是身為演員必須做到的職分！有著逆天美貌的她被問最滿意自己哪個部分？只見娜扎先謙虛謝謝大家的讚美後，笑著說：「全部！因為這是父母送給我的恩典！」

而她的時尚穿搭，也是粉絲所津津樂道的學習模範對象，娜扎說：「平常多看社群與流行雜誌發的消息，但我私下較愛休閒與寬鬆的服飾，以舒適類居多，我覺得時尚就是穿出自己喜歡與自信最重要！」至於怎麼維持最佳狀態？娜扎說，雖因拍戲經常時間不固定，但還是盡量做到規律作息與健康飲食，建議不要刻意為了瘦身而節食，「若感覺最近過於忙碌，身體狀態無法負荷，就必須要調整工作上的強度，讓自己充份休息！」至於未來理想型須什麼條件才能打動她的芳心？「正直、善良與孝順肯定要，再來就是具備細膩體貼的心，不過還是要看彼此相處的感覺！」

剛結束與陳曉、柳岩合作的電視劇《無與倫比的美麗》，以及跟馮紹峰、辣目洋子、劉以豪合作的電影《愛犬奇緣》，行程滿檔的娜扎表示好陣子過得十分忙碌，「連續工作了一段時間，趁拍攝告個段落後，我預計會放鬆充個電，追追劇也好好陪伴一下家人，當然期盼疫情能日漸趨緩，有機會的話，希望能跟大家見面，也請你們要好好保重身體，落實防疫工作喔！」

(中時 )