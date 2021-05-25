本土疫情仍然嚴峻，教育部今宣布停課日期延長至6月14日。新北市教育局表示，轄內各項考試甄選將同步調整，教師甄選、國中小體育班甄選、國中統一測驗日期將延後至6月下旬辦理，以防疫優先低度活動守住社區防線。

教育局指出，為因應疫情調整，國小教甄初試延至6月27日、複試延至7月13日；國中教甄初試延至6月26日、複試延至7月10日；高中教甄初試已辦畢、複試延至6月20日。國中小體育班各校甄選期程，國中統一測驗日期順延至6月19日、國小由各校於6月底前辦理完成，報名作業由現場報名調整為網路通訊報名，而國中會考補考則如期在6月5日、6日舉辦。

教育局表示，停課延長期間，各校課程、教學、補課與評量方式將以彈性多元的方式處理，針對學生成績評量將以多元評量形式或補考從寬認定；目前新北市針對「停課不停學」已發放1304張網卡及173台平板予弱勢學生使用，新北幸福晨飽及午餐補助也將持續視疫情狀況持續以現金或電匯方式給予弱勢學童補助，幸福保衛站亦提供18歲以下孩童可至四大超商或八方雲集免費領取餐點外帶應急。

此外，國小、幼兒園家長若因故無法在家照顧者，可將學生帶到學校接受基本照顧，公私立托嬰中心及居家托育服務停托期間，若有個別家庭困難需送托者，得依家長說明需求再予評估協助。而有12歲以下或國高中以下身心障礙子女需照顧的勞工家長，也可申請防疫照顧假，雇主應予准假，勞資則由雙方協商。

教育局長張明文表示，民眾可使用新北校園通App、教育局網頁（防疫專區），以及加入新北學Bar臉書、新北學Bar Telegram等社群軟體，隨時掌握最新防疫資訊。由於延長停課對民間產業衝擊大，相關人事支出、租金成為壓力來源，新北市籲請中央務必考量全國一致性的紓困專案，共度艱困的防疫期。

(中時 )