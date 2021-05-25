疫情擴大，本土確診大增，醫療量能緊繃，全國商總主席賴正鎰25日表示，第一線醫護人員很艱辛，但疫情蔓延太快，現有阿斯特捷利康AZ更緩不濟急，恐影響下半年的民生及經濟表現，他疾呼政府加速採購疫苗，且要三個月內達到施打一千萬劑，才能保證國人安全。

賴正鎰還表示，世界衛生組織WHO五月初對大陸國藥疫苗授權緊急使用，若政府為了百姓安全，且大陸也願意提供疫苗一起防疫，建議政府應拋棄政治成見，接受使用大陸疫苗。如果政府不方便出面採購，是否趕緊研議開放變通方式，讓企業或是縣市政府有自行談判及採購的權力，相信民間企業很樂意採購後捐給政府，再提供給國人使用。

賴正鎰說，台灣去年的前期防疫做得很好，但今年後期卻出現漏洞，才會爆發連環疫情，疫情傳播速度之快，真是始料未及，每天都增加三、四百人確診，壓力之大，大家看了都於心不忍。

賴正鎰指出，很多商總會員打爆他的電話，抱怨三級警戒疫情實施後，超過五成的店家場所都關閉，無法營業，生存不下去，所有飯店餐廳，旅遊業等服務業只好歇業，疫情若不控制，恐怕七月時就倒光了，建請政府要加快採購疫苗速度，也拜託立法院趕緊在五月底通過追加紓困預算2,100億元，繼續提供產業紓困補助。

賴正鎰舉例，根據專家估算，若要達成群體免疫目標的門檻，一般估計至少要全體人口70％以上完成接種第一劑疫苗，以台灣2,300萬人的七成，至少要1,600萬人注射，若每人要注射2劑，那就要3,200萬劑，但台灣現在才拿到70萬劑，國產疫苗也還在研發階段，要等到七月以後，緩不濟急。

台灣的前期防疫做得很好，但後期出現漏洞。賴正鎰表示，現在會來爆發連環的疫情真是始料未及。衛服部長陳時中25日又宣布全國三級警戒還要展延到6月14日，若要把疫情控制住，不要影響台灣的經濟發展與產業，那麼三個月內必須要把全民疫苗施打率提高到50-60％以上，換句話說，台灣至少要準備1千萬劑疫苗作供應。

但台灣第一批31萬劑AZ疫苗，到25日為止，才剛完成30萬人施打，施打率僅1.2％，而第二批的41萬劑AZ疫苗，第二批還要5月28日才要開打，至於後續疫苗還在談判，根本就是遙遙無期。

而美國去年曾是全球確診病例與死亡人數最多的國家，但疫苗問市與普及接種後，美國總統拜登政府截至5月18日已有60％成年人至少接種一劑，而且確診與死亡人數明顯下降，拜登也宣布要在7月4日美國獨立日，要達到70％成年人至少接種1劑疫苗。

賴正鎰說，現在除了靠COVAX平台（COVID-19 Vaccines Global Access）配發疫苗之外，政府也加緊努力透過各個管道談判購買疫苗，先前衛生福利部長陳時中有提到要開放給各縣市自行採購疫苗，金門去函請示中央，南投縣也說想要自購疫苗30萬劑。就他了解，在大陸數十萬台商，多數台商朋友早就在打完大陸疫苗，很OK，另外像是鄉林在大陸的台幹及涵碧樓員工上千人都完成疫苗施打，沒有什麼副作用、很健康。

(工商 )