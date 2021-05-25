新北市林口警分局購置系統全自動進行入內者體溫偵測。（林口警分局提供）

新北市林口警分局因應近期新冠病毒肆虐擴散，造成各地確診數頻傳，尤其警察機關常為民眾報案的第一線，人來人往，病毒無所不在，為捍衛機關駐地的安全，特別引進熱成像體溫偵測儀，輔以額溫槍方式，為進出的民眾與員警做更好更及時的把關，有效將病毒阻絕於外。

有鑑於當前全國疫情進入第三級，疫情急遽升溫，新北市政府防疫工作提升為第三階段，員警執行防疫工作時時處在高感染環境，為降低接觸病原機會，防杜疑似感染者進入機關駐地，因此購置系統全自動進行入內者體溫偵測，以快狠準的方式立即顯像，也結合AI智能影像辨識，偵測沒漏洞，讓病毒無所遁形，有效淨化環境，讓員警更有信心面對防疫工作。

分局長陳保安表示，疫情蔓延，除了備妥充足防疫物資提供員警作好自我防護外，更要讓員警有最安全的環境，因此購置機場入境等級的紅外線熱成像儀，不但可減少員警與民眾近距離接觸，更可將體溫過高的民眾或員警做過濾複檢，避免機關遭污染，以往民眾或員警進出還要排隊測量額溫，添購高科技防疫利器後，不僅提升效率，也讓警政工作更加科技化。

(中時 )