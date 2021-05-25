指揮中心今(25)日宣布，全國三級警戒、全國停課都延長至6月14日，到端午節連假之後，就是為了避免群聚感染擴大。消息一出，全國爸媽們又崩潰了，包括PTT及臉書上，家長一片哀鴻遍野，不少爸媽紛紛接力蓋起「罰站樓」洩憤。

自5月18日宣布全國停課後，不少家長被迫請假在家帶小孩，由於24小時不停歇，忍不住抱怨「比上班還累」。教育部今天又宣布全國停課延長至6月14日，有PTT鄉民笑稱「父母絕望了」、「家長瑟瑟發抖」。

全國停課延長的消息，可能讓許多家長都笑不出來，紛紛在臉書蓋起「罰站樓」洩憤，一張張小孩被罰站的照片曝光，笑翻眾人。有網友貼出自家照片表示「罰站怎麼可以少了我家」，照片中可見，一男、兩女共三個小孩正低頭面壁思過，不僅立正站好，還手貼大腿，楚楚可憐的模樣讓眾人不捨。

網友又貼出與第一張照片形成強烈對比的「真相」說「你不知道他們有多可怕」。(圖/截自臉書 爆廢公社公開版)

原PO則接著又貼出第二張照片說「你不知道他們有多可怕」，照片中散落滿地的玩具及粉塵，與第一張照片形成強烈對比，網友則紛紛回應「他們必須去冷靜一下」、「第一張照片真給面子，第2張才是真相」，不過仍有不少人說「真可愛」、「還是很萌啊」、「萌系罰站」、「生起來」。

由於停課不停班，許多家長為了在家照顧小孩，已將特休假用完，教育部長潘文忠今在疫情記者會中呼籲企業主，讓員工透過居家辦公的方式，協助他們兼顧工作及子女照顧。

疫情持續燒！全國三級警戒延至6/14 各級學校停課同步延長

(中時新聞網)