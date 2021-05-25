星期一，俄國派出3架遠程Tu-22M3「逆火」(Backfire)轟炸機，飛抵了敘利亞的赫梅明空軍基地(Khmeimim AFB)，這是俄國向敘利亞政府所租用的空軍基地，顯示俄國在此處的軍事影響力仍在。

防衛世界(Defense World)報導，這是逆火轟炸機首次降落在赫梅明。地雖然在敘利亞反恐戰爭期間，逆火轟炸機也曾參與對ISIS的轟炸，但是由於赫梅明基地跑道不夠長，無法停降，這減少了逆火轟炸機的出勤效率。如今基地的兩條跑道已加寬加長，達成Tu-22M3的停降所需距離。

基地指揮官說：「新修的跑道品質很好，有根據新技術，按照現代標準製作的。」

「跑道相當平坦，距離也夠，或許轟炸機不必釋減速傘，就能在跑道距離結束前停止，這可以增快出勤效率。」

減速傘雖然可以縮短降落距離，但是還必須派出後勤人員前往收拾落在跑道上的減速傘，還必須花時間裝回飛機裡，這就拉長了降落後再出勤的準備時間。

逆火轟炸機在接下來的幾天，將會持續在地中海進行訓練飛行，熟悉基地附近的地理區域。不過它們還沒有實際部署在赫梅明，在完成訓練任務後，逆火轟炸機將會返回俄羅斯。

美國與俄羅斯在歐洲、中東的交鋒一直持續，美國轟炸機經常在波羅的海、黑海、東地中海與俄國戰機相遇。前幾天，一架美國B-52H轟炸機在黑海空域巡弋，俄國派出MiG-31攔截。據報導，這架尾號為60-0013的B-52H飛行距離相當長，從西班牙的莫倫空軍基地( Moron airbase)起飛，飛越地中海、義大利北部，亞得里亞海、克羅埃西亞、匈牙利和羅馬尼亞，然後到達黑海，飛過烏克蘭的敖德薩地區，再返回西班牙。在黑海西部飛行期間，B-52距俄羅斯邊界約270-320公里，示威意味明顯。

(中時新聞網)