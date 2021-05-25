國內疫情持續延燒，全台3級警戒將延長至6月14日，總統蔡英文今天表示，她要拜託全體國人同胞做好4件事，分別是「少出門、戴口罩、勤洗手、不群聚」，她強調，上週到貨的疫苗，最快這週就會開始施打，6月外購疫苗預計會到貨200萬劑，再加上國產疫苗，目標8月底國內會達到1,000萬劑疫苗，且會有更多。

蔡英文25日臉書表示，上週三全國進入第三級警戒以來，雖然疫情趨勢沒有急遽惡化，但專家建議社區管理不能放鬆，必須持續控制疫情。

指揮中心已經宣布將三級警戒延長到6月14日，全國各級學校、公私立幼兒園的停止到校上課，也將同步延長。相關的配套措施，例如防疫照顧假、對弱勢學生的協助等，也都會一併延長。學生改成在家學習，難免造成一些不便，我要謝謝辛苦兼顧工作和家庭的家長，謝謝支持員工的雇主，以及謝謝每一位努力適應線上教學的老師。現階段，孩子的健康是最優先的考量，要拜託大家互相體諒和協助了。

蔡英文還表示，疫情期間她想拜託大家，「少出門、戴口罩、勤洗手、不群聚」，這些防疫措施，就是減少前線人員勤務的關鍵。無論是醫護、醫檢師，或警消、國軍、衛政、民政單位等防疫人員，每個人的勤務都很繁重。每個人從自己做起，陪台灣度過這一關。

(中時新聞網)