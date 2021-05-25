在疫情中，輔仁大學博物館學研究所「流動邊界，邊緣的人」特展持續展開，展覽以「邊界」概念切入，透過文字、聲音、影像與物件，帶領觀眾進入9個來自日常的真實「邊緣」處境，從中感受生活裡的邊界與邊緣關係。

疫情延燒，台灣本土疫情近日更是升溫，輔大博物館學研究所在此時以「邊界」為命題，輔大織品服裝學院何兆華院長於開幕致詞時表示，這次的展覽主題體現了輔仁大學以人為本、以基督博愛為核心的精神，對邊緣人的關注來自於同理心，透過展覽可以讓我們換位思考，重新檢視自己是否帶著偏見。

展覽的共作展示以具體的「線」呈現抽象的「界限」，讓觀眾可以藉由實際創作來理解展覽的內涵。也反思了大疫之際，對於人與人的距離，對於重度疫區是否帶著異樣眼光的思考。

博館所張所長表示，所內師長與學生們共同努力，從搜集資料開始，經過協調、溝通與不斷地修正，終於共同完成此次佈展，而這個經驗將會成為同學們未來的實力。本次展覽指導老師林秋芳教授強調，策展是一個漫長而辛苦的過程，需要許多探索、磨合與腦力激盪，在展出成果中看見學生們的進步與成長。

開幕儀式由輔大織品服裝學院何兆華院長、國際及兩岸教育處唐維敏國際教育長、博物館學研究所張省卿所長、林秋芳教授以及學生代表郭惟萱等，共同以毛線在展板上纏繞出「FJU60、MUST518」字樣，象徵輔大在台復校60週年校慶、輔大博館所、以及518國際博物館日，同時為展覽揭開序幕。「流動邊界，邊緣的人」特展自即日起在輔大舒德樓三樓展出到5月26日。

(中時 )