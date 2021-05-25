上市櫃2021年首季財報亮眼，創近十年新高。金管會證期局副局長郭佳君25日公布上市櫃公司公告申報2021年第一季財務報告情形，整體上市櫃單季營收8.7兆元，年增26.99％，稅後純益達9,999億元，年增175.08％，上市、上櫃的營收與獲利金額雙雙寫下近十年新高。

郭佳君表示，截至2021年5月17日上市櫃公司應申報家數共計1,723家（含第一上市(櫃)公司，不含金控公司），均於規定期限內完成公告申報。

就上市公司（不含第一上市公司）來看，2021年第一季營業收入新臺幣7兆8,681億元，較去年同期增加1兆6,961億元，成長27.48％；稅前淨利為9,069億元，較去年同期增加5,893億元，成長185.55％，與近十年同期相較，營收及獲利金額均為最高。

郭佳君分析，2021年第一季獲利成長包括：「航運業」因缺櫃及塞港使供給吃緊，帶動運價創高，致獲利攀升；「半導體業」受惠於高效能運算相關應用需求提升及5G智慧型手機持續出貨而推升獲利；「塑膠工業」因景氣復甦，帶動石化塑膠產品價量均增加。

在上櫃公司（不含第一上櫃公司）部分，2021年第一季營業收入5,823億元，較去年同期增加1,019億元，成長21.21％；稅前淨利為686億元，較去年同期增加339億元，成長97.69％，與近十年同期相較，營收及獲利金額均為最高。

郭佳君分析，2021年第一季獲利成長包括：「生技醫療業」的部分公司擴大營運產能帶動營收及獲利提升，加上轉投資收益增加及投資股票產生評價利益；「電子零組件業」因疫情帶動宅經濟、居家辦公及電競等需求暢旺及部分公司認列處分土地利益；「半導體業」因客戶對晶圓代工及封測需求持續成長所致。

(工商 )