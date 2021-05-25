疫情升溫，全台第3級警戒，雙北以及桃園市已宣布禁止餐飲內用，僅能外送或外帶，謹慎防疫。金曲歌后魏如萱（娃娃）與金曲製作人陳建騏等好友在2014年合資開設的「好多咖啡」近來受到疫情影響，陳建騏24日在臉書分享房東主動聯繫降租4成，陳建騏感動：「淚水一盒。」娃娃目前經營「花室」則是暫停營業中。

娃娃轉發陳建騏發文，引起網友熱論「佛系房東」，她日前憂心說：「我也要來問問我們的房東奶奶。花室真的挺得過嗎？我演唱會周邊商品現在都不知道怎麼抓數量了。」對此，娃娃經紀人Ivy表示「好多咖啡」現在由陳建騏經營，娃娃目前則是僅開設「花室」，主要販售她曾推出過的熱門周邊商品，包括水壺、香氛蠟燭、徽章貼紙等，娃娃前天是開玩笑說要跟房東討論房租，只希望大家一起努力堅持，順利渡過疫情。

娃娃目前電台主持工作仍照常進行，剛好前一陣子忙完新專輯的錄音、拍照，現在趁疫情稍微休息，好好陪伴2歲多的兒子「路易」，她每天在家陪著兒子唱歌、畫畫及玩遊戲等，兒子也遺傳她與老公隆宸翰的音樂天賦，小小年紀會熱唱魏如萱熱門歌曲及新歌〈HAVE A NICE DAY〉、〈奶奶〉，她幸福說陪伴兒子每天都很有趣。

她將在7月10、11日在台北小巨蛋開唱，因為疫情蔓延，娃娃很擔心疫情現況，同樣也擔憂影響小巨蛋演出，目前一切依照指揮中心、配合政府法令規定。

她將在6月3日數位發行新專輯，但受到疫情影響，新專輯的實體發行將會延期，她的宣傳工作也先暫緩，演唱會的排練計畫是6月初才開始，還未受影響，「目前我們能做的就是保護並做好自己該做的防疫生活，希望疫情趕快穩定。」

(中時 )