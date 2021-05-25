新冠肺炎疫情嚴峻，假消息四處傳播，桃園市中壢警分局日前接到民眾報案，有外籍移工在臉書社群軟體散布，「泰籍移工去夜店玩，共有5人被傳染新冠肺炎」，警方查證為假訊息，通知散布訊息的24歲泰國籍移工到案說明。該移工辯稱，只是幫朋友在臉書轉發訊息，並不知臉書好友身份，警方訊後依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，函送桃園地檢署偵辦。

該名泰籍移工到案說明，坦承臉書文字是他寫的，但是替好友po文，但他卻說不出朋友真實姓名及聯繫方式，全是出於擔心才在臉書上說，內容沒有提及新冠肺炎、冠狀病毒等字眼。

警方表示，該名泰籍移工已違反於網路上流傳確診病例等相關假訊息，足以造成民眾對疫情之誤解及恐慌，現在正值全國升第三級防疫期間，依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定，最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或台幣300萬元罰金。

(中時 )