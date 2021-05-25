雲林縣北港朝天宮商圈空蕩蕩，比去年被列為警示景點還慘。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮北港朝天宮媽祖廟去年4月被列為疫情警示景點，參拜人潮大減，商圈店家生意一落千丈，此次全台3級防疫警戒，情況更是嚴重，整個商圈可說是空無一人，店家目前只能靠網路販售，銷售量僅剩1、2成，面對庫存原物料、人力、水電成本壓力，不知還能撐多久。

北港朝天宮每年有6、700萬人次遊客，去年4月受疫情影響人潮有所減少，經過1、2個月才逐漸恢復，沒想到本月疫情大暴發，加上北港鎮也出現確診個案足跡，遊客有如退潮般一下子就消失無蹤，近1星期來遊客不到百人，等於是半封城狀態。

北港形象商圈理事長陳威任表示，去年4月朝天宮被列為疫情警示景點，但還是有一些信眾與遊客，這幾天根本是「零遊客」，只剩少數本地人出來街上購買民生物資，部分店家乾脆歇業節省成本開銷，「政府要盡快讓民眾施打疫苗，才是解決問題的根本之道」。

朝天宮商圈店家表示，他開店50餘年，從沒有見過朝天宮周邊如此冷清，之前SARS、去年新冠疫情剛開始時，也沒有如此悽慘，現在店家的店員還比顧客多，朝天宮周邊店面租金都不便宜，若疫情持續延燒，很有可能會出現倒店潮。

糕餅業者也是叫苦連天，北港大餅是最受歡迎的伴手禮，現在大家都不出門，只能靠婚宴、喜慶的訂單，有些新人因疫情取消婚宴，但還是會送糕餅給親友，只是訂購糕餅的數量也跟著縮水，僅剩以往的1、2成，根本無法支撐營運成本。

店家說，大部分來北港旅遊的人，都是要參拜朝天宮媽祖，但朝天宮現在禁止入廟，遊客只能在廟埕外參拜，加上3級防疫大家不想出門，才會出現這種罕見的鬧空城情況。

(中時 )