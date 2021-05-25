中央流行疫情指揮中心延長三級警戒，教育部同步宣布全國各級學校及公私立幼兒園，停止到校上課延長6月14日止，台南市政府教育宣布，台南國中小學畢業典禮全部停辦、取消小六畢業考，並定調「畢業生本學期定期評量成績採計5月18日以前的成績」，而「畢業成績計算，考量有各別差異性，授權各校課發會邀家長代表討論後決定。」

教育局長鄭新輝表示，因應停課，台南市建置「停課不停學」網頁平台及3種自學模式、公版直播教學推出後廣受好評，延長停課後，會進行滾動修正課表後持續提供服務。

此外，因疫情仍維持三級警戒，「中小學畢業典禮全部停辦」，各國高中畢業考已於5月18日前辦理完畢，僅國小六年級畢業生原訂於5月31日至6月4日辦理，因考慮時程未及辦理，因此取消小六畢業考。

針對國小一年級至五年級學生、國中一年級至二年級學生等在校生期末定期評量日期，原訂於6月15日至18日擇二日辦理，教育局也授權學校於7月2日前擇2天舉行完畢。

(中時 )