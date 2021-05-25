雲林縣政府在東勢、元長鄉開設社區快篩站，縣長張麗善（右三）前往視察。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府25日在東勢鄉、元長鄉開設社區快篩站，雲林縣長張麗善強調社區型快篩站主要是針對匡列自主健康管理與自我健康監測者，以及曾到確診者足步範圍且出現相關症狀者，希望透過快篩檢驗結果解除民眾疑慮，避免生活在恐懼不安中。

台灣本土新冠肺炎疫情升溫，雲林縣政府針對縣內疫情熱區範圍，機動設置社區快篩站，繼23、24日於林內、西螺成立快篩站，25日再於東勢鄉鎮玄宮、元長鄉長南村、長北村集會所設站。

張麗善表示，東勢鄉有2確診案例，縣府因此設置快篩站供有需要民眾前往採檢，感謝地方公所、代表會、鄉長、主席、副主席及當地村長共同合作；衛生所人員也很辛苦，提供事前預約服務，掌握民眾快篩需求，提前進行醫護人力、物資調配。

張麗善指出，23日已於林內鄉完成篩檢162人、24日西螺完成255人，2社區採檢結果皆為陰性。25日除設置東勢快篩站外，元長鄉長南村、長北村集會所亦成立快篩站；明天褒忠鄉、麥寮鄉也將設置，後續會視各鄉鎮疫情、確診者足跡陸續開設。

張麗善強調，無論快篩結果如何，沒有落實個人防疫，便無法百分百確認不會感染新冠肺炎，提醒民眾嚴守防疫原則，戴口罩、勤洗手、避免外出、減少移動，惟有做好防護，才能保護自己，也保護親愛的家人朋友。

旅外鄉親則可透過電話、視訊表達關心，若非返鄉不可，從新北、台北、台中、彰化等熱區回來或有接觸史、旅遊史者，可至台大醫院雲林分院虎尾院區做快篩再回社區，保護自己也保護他人。

(中時 )