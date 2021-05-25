金曲客語歌王羅文裕一舉入圍今年金曲獎最佳客語歌手、客語專輯和年度專輯3三獎。他推出最新母語創作專輯《當太陽升起時》，應客家委員會之邀，企劃「樂遊桐花」系列影片。「樂遊桐花」系列共有5支MV，今（25日）公佈第一支MV是金曲歌后彭佳慧合唱新歌〈你的名字像一首詩〉，有別於原曲MV兩人跳雙人舞復古甜蜜，在「樂遊桐花」的版本中，兩人置身於石碇的茶園中唱歌，中外樂手浪漫的伴奏，伴隨大自然蟲鳴鳥叫聲響，相當清新脫俗。

兩人之前為了MV惡補舞蹈，這次再度攜手前往山明水秀的石碇山區，在客家茶園中實況收音，以及拍攝Live音樂錄影帶，對於同為唱將的彭佳慧來說，可說是輕輕鬆鬆、小菜一碟，順利完成One Take錄製，毫無NG！展現了金曲王、后的絕佳實力。

有趣的是，當天因為導航出了錯，讓本來半小時的車程，變成1個半小時，車子繞了另一個山頭一大圈，差點耽擱錄製行程。但也因為走錯路，才會途經一家製造手工麵線的餐廳，眾人中途下馬解飢，意外發現這家麵線超級好吃，在深山中無預警吃到隱藏版的美食，讓彭佳慧大呼：「無心插柳，真是個美麗的意外！」也笑說：「走錯路的時候切莫緊張，上帝會把你帶到另一個不同的境界去，也蠻好的！」

羅文裕「樂遊桐花」每週四晚上8點上架，每集都有一位嘉賓，他捏一把冷汗說：「還好在疫情升溫前，及時把5支影片都拍攝完成了。」覺得很幸運，也呼籲大家防疫不要出門，在家看《樂遊桐花》系列影片很療癒、紓壓，「算是代替大自然到每人家中撫慰人心！」彭佳慧也說：「這也是我第一次在山裡面、茶園裡唱歌，跟著樂手現場收音，還滿難忘的。」又說：「所有的聲響都來自於大自然中，沒有多餘人為的噪音，也沒有過多的修飾，保留原汁原味，我覺得滿好的！」

羅文裕和彭佳慧戴上斗笠，清唱農村版的〈你的名字像一首詩〉。(大賞門文化提供)

羅文裕（右）企劃「樂遊桐花」系列影片，將象徵客家精神的油桐花發揚光大。(大賞門文化提供)

羅文裕和彭佳慧戴上斗笠，清唱農村版的〈你的名字像一首詩〉。(大賞門文化提供)

(中時 )