黃姓男子飼養20隻貓，分別關在籠裡，沒提供貓砂盆及足夠食物、飲水，飼養環境極差，害貓隻出現營養不良、脫水、染寄生蟲、腎機能失調等症狀，台北市動保處認為貓咪形同被「長期拘禁」，開罰9000元並沒收17隻病危貓。黃男不服提告，台北高等行政法院認為處分無違誤，判他敗訴，可上訴。

動保處接獲檢舉，2020年2月26日到黃男家訪查，發現黃男以單層犬籠分別飼養20隻貓，大部分無飲水、飼料，僅3籠有髒汙飲水，又因未提供貓砂盆，導致滿地排泄物，環境髒亂，多數貓隻毛髮雜亂、精神委靡，緊急將17隻送醫檢查，發現都有脫水、消瘦等問題，其中1隻送醫當晚死亡。

動保處認定黃男飼養觀念方式嚴重偏差，造成17隻貓身體機能受損，嚴重營養不良，依違反動保法對黃男裁處9000元罰鍰，沒入17隻貓，禁止飼養應登記寵物及認養收容所動物，並應接受動物保護講習3小時。黃男不服，循序提起行政訴訟。

黃男主張，他飼養17隻貓10餘年，定時放出及餵食飲水，飼料及飲水充足，也有籠外活動空間，貓隻並無急迫生命危險，原處分違反比例原則；動保處未詳加調查貓隻生活環境，僅憑現場照片及獸醫檢查17隻貓有「脫水、消瘦、貧血、高腎指數」等問題，認定他沒給予應有照顧，太過武斷，動物罹病本來就是常態。

動保處駁斥，17隻混種貓平均重1至2公斤，只有正常體重一半，現場門窗緊閉、昏暗密不通風，使用犬籠養貓，無法提供充分伸展空間及籠外活動時間，剝奪貓隻立體、跳躍活動的天性，形同長期拘禁，且飼養環境目測3天以上未清理，足認黃男飼養方式已傷害17隻貓，且有致死之虞，原處分並無違誤。

合議庭勘驗現場照片，認為與動保處的稽查紀錄相符，而黃男只空口辯稱當天剛好水和食物用完，提不出其他證據證明自己有好好照顧貓隻，其主張難以相信，遂認定動保處的處分沒有問題，判黃男敗訴。

(中時 )