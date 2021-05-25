屏縣府25日公布新增4例本土確診以及2例外縣市確診者到屏東的足跡，不料竟有份洩露個資的疫調資料截圖，瘋傳恆春各社群網站，甚至還有人用Line轉傳，對此，警方已介入偵辦中，散播者將依違反傳染病防治法及個資法送辦。

屏縣府指出，疫情緊繃，一旦有確診個案後，疫情指揮中心必須立即進行足跡調查及公布，用意是讓有重疊足跡的民眾進行自我監測管理，而由於疫調內容非常詳細，所以對外公布的足跡一律隱去個資，以免滋生不必要的困擾。

不料，恆春各社群網站25日出現1份已洩露個資的疫調資料截圖，且還有人用line分享轉傳，縣府說，這不但對多位當事人造成困擾，同時也違反傳染病防治法，依該法第 63 條規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處300萬以下罰金，同時也違反個資法。

縣府稱，該案已經交由屏東縣警察局偵辦中，查證後將對於散播者處以重罰，請民眾切勿轉傳在包括臉書或line等各社群媒體，以免觸法，遭到重罰。同時也呼籲民眾，所有疫情都由疫情指揮中心發布，請不要隨意聽信或轉發不實或未經證實的疫情消息，以免受罰。

縣府公布的外縣市確診者足跡，有案號「4777」56歲女子，她曾於台北市萬華地區活動，而在北市採檢後即南下恆春找親友，並協助農園工作，屏東衛生局24日接獲台北市衛生局確診通報後，疫調她在屏東的足跡，包括恆春鎮赤牛嶺廟、屈臣氏、全聯、正一大賣場、黃昏市場等處。

(中時 )