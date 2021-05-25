嘉大4校區所有運動場域暫不開放，其中籃球場上球框已用塑膠袋包覆，暫停使用。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉大校區內網球場關閉上鎖，暫不開放使用。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉大新民校區統一由大門進出，封閉獸醫與管理學院兩邊機車停車場入口。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

進入嘉大各處室洽公前需實聯制登記，並配合量測體溫與全程佩戴口罩。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應疫情緊繃，加上嘉義縣市皆出現確診案例，嘉義大學防疫小組今25日召開防疫小組會議，滾動修正各項防疫措施，確定本學期課程採線上教學至學期結束，畢業典禮取消，各校區禁止非洽公人士進入校園，必要時錄影舉發。

嘉大防疫小組開完會後，對外宣布因應國內疫情警戒升級停止到校上課，全校課程至本學期6月28日上課結束皆採線上教學，各校區禁止非洽公人士進入校園，如需洽公者進入校園須實名制登記，並配合量測體溫與全程佩戴口罩，同時各校區採單一出入口管制，以力人員控管。

另外，嘉大校區內網球、籃球場及操場暫不開放使用，駐衛警將不定期加強巡邏，勸離非洽公者進入校園，必要時錄影舉發，校內各餐廳及超商禁止室內用餐，均提供外帶服務，進出餐廳實施實聯制，且務必全程正確佩戴口罩，至於校級畢業典禮取消，改採致贈畢業禮物祝福畢業生，校方重申，為保護全體民眾健康，各項防疫措施，將視疫情變化機動調整公告。

(中時 )