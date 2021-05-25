媒體人林瑋豐在PTT反串發表親中言論，再自導自演提醒外界要小心中共操作「認知戰」，引起軒然大波。類似操作反中言論翻車的「現形記」，時而有之。譬如逃到美國的香港病毒專家閰麗夢，去年就曾被《紐約時報》調查報導揭露，她與川普前首席顧問班農、流亡美國的大陸富商郭文貴等形成反中聯盟，發表宣傳病毒溯源相關報告，實為實現反中政治目的。

前香港大學公共衛生學院傳染病研究中心的病毒和免疫學博士後研究員閰麗夢，去年以來多次在美國媒體指控新冠病毒來自中國的武漢實驗室，是中共刻意洩漏病毒。

2020年11月20日，《紐約時報》調查報導指出，閻麗夢「從研究者到吹哨人的演變，是兩個不相關但越來越聯合起來散布虛假訊息的團體合作的產物：一個是規模較小、但很活躍的海外華人團體，另一個是在美國有高度影響力的極右翼團體」。

報導指出，「這兩個團體都在新冠病毒大流行中，看到推動自己議程的機會」；「閻麗夢及其毫無根據的說法，為那些意圖推翻中國政府的人，提供了一件利器；對美國保守派來說，這讓他們能迎合西方日益高漲的反華情緒，分散人們對川普政府應對疫情失敗的關注」。

紐時指出，幕後協助閻麗夢的其中一人為YouTube著名中文時事評論人王定剛。王在2020年1月披露閻麗夢的匿名爆料，引起巴農注意，由王牽線讓郭文貴贊助頭等艙機票，幫助閻麗夢赴美，「閻麗夢的演變是郭文貴和巴農精心設計...把她包裝成可以推銷給美國公眾的吹哨人」，安排她接受卡森（Tucker Carlson）、杜布斯（Lou Dobbs）等知名美國保守派主持人訪問，「助長閻麗夢認為病毒是基因工程產物的堅定信念，對她提供的證據不論對錯，一概接受」。

隨著拜登當選，閻麗夢的曝光度減少許多，不過她近日又接受媒體訪問，表示願意就關於武漢實驗室洩漏病毒的相關言論，親自前往美國國會作證。而訪問他的「戰情室」節目，主持人正好就是班農。

國民黨立委鄭麗文在臉書上秀出林瑋豐的人物關係圖，包括林瑋豐的太太是民進黨網路社群中心幹部、民進黨立委林楚茵是「關係很好的姐姐」、高雄市長陳其邁曾擔任林的婚禮主持人等。而紐時梳理出閻麗夢的人物關係圖，則包含班農、王定剛、郭文貴等人。共同點是都橫跨政媒兩界。

前有閻麗夢，後有林瑋豐，都是透過釋放未經證實或虛實混雜的訊息，混淆民眾認知，進而造成反中效果，達到最終政治目的，但一旦套路被揭穿，公信力都將大大掃地。

(旺報 )