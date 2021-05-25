桃園市包租代管計畫自2017年開辦以來，成功媒合2512起愛心房東及弱勢房客，績效居全台之冠，第三期計畫已開跑，不但租金評定上限從2.25萬提高到2.7萬，更放寬讓銀髮長輩和身障者可以「以屋換屋」到2樓以下或電梯大樓，原住宅出租，解決行動不便的困擾。

住宅發展處指出，包租代管計畫分為「包租包管」及「代租代管」兩方案，「包租包管」為政府委託民間業者承租民間住宅，業者再以二房東形式負責轉租與管理房屋事宜，且保證房東收租3年；「代租代管」則由業者協助房東出租住宅給符合資格的房客，並代理房東管理出租住宅。

住宅發展處長莊敬權說，桃園至今已成功媒合愛心房東及弱勢房客共2512件，績效居全台之冠，而包租代管第三期計畫已於本月上線，也將市價租金評定上限自2萬2500元放寬至2萬7000元，房東享有每年1萬元修繕補助費、居家安全保險費3000元及地價稅、房屋稅等稅賦優惠。提供給房客的最高租金差額補助也達7200元，希望吸引更多愛心房東及弱勢房客加入包租代管計畫。

莊敬權提到，本期也啟動長者和身障者「以屋換屋」的換居服務，只要65歲以上或身障者，在桃園持有1戶自有住宅，且雙北、基隆、新竹縣市都沒有自有住宅，可透過「以屋換屋」方式更換至2樓以下或電梯大樓等行動方便的居所，並將既有住宅出租，幫助他們找到適合的家。

另外也新增包租代管整合租金補貼方案，開放公益出租人及領取租金補助房客一同加入「包租代管」，房客更可以自由選擇「包租代管」或「租金補貼」等兩種住宅補貼資源方案。房東房客申請資格及加入流程與社會住宅包租代管物件可上官網(網址：https：／／reurl.cc／Ob6l6r)查詢。

房客申請資格不限戶籍地，只要年滿18歲國民，家庭成員於桃園境內、雙北市、基隆市及新竹縣市都無自有住宅，且家庭成員動產限額低於285萬元、不動產限額低於540萬元，每人每月平均收入低於5萬3484元者，都可以向住宅發展處來提出申請。

(中時 )