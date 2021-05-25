國際電動巴士市場看好，又搭上美國總統拜登推動2.2兆美元的基礎建設政策，在國際貿易局的指示下，貿協於今(25)日舉辦「臺灣電動巴士產品發表會」，共邀請24國200名買主上線觀看，日本HONDA、住友電工、加拿大百年巴士製造商Blue Bird、美國迪士尼樂園園區交通營運商ART、德國商用車電控大廠WABCO、越南VinBus及俄羅斯商用車商KAMAZ等皆有代表全程觀看，電動巴士的商機不言可喻。

本次發表聚焦在電動巴士、充電及智慧管理系統3大主題，包含優先取得臺灣「電動大客車示範計畫」的成運汽車，自主開發電巴並通過ARTC電車底盤及整車認證，目前已在嘉義市實際運行，其開發的電巴電池解決方案和同級的德國和中國車款比較下，有更強的續航力及更輕的重量。

車輛中心集結國內18家廠商共同研發全臺第一輛電動SAE Level 4自駕小巴WINBUS、研華科技與越南VinBus合作開發「智慧電巴管理系統」，目前已在越南進行測試，預計六月在越南進行路測。創奕能源的專利液冷式鋰鐵儲能電池系統使電巴安全性再升級，目前已與泰國車用零組件商合資共推泰國電巴市場等。

另外，累積半世紀連結器技術研發經驗，成功跨足電動車領域的健和興，以提供4000多種高效能充電槍驚艷國際買主。奇美車電研發智慧電動巴士的ADAS(先進駕駛輔助系統)核心部件，可提供車道偏移警示、前方防撞警示、駕駛員狀態偵測等多樣化功能。整合資訊流、商流、金流，開發出國內市占率超過七成智慧巴士付費系統的宏碁智通，也是這次發表的亮點廠商。

除了廠商發表電動巴士解決方案，貿協董事長黃志芳與車輛測試研究中心(ARTC) 董事長黃隆洲也共同當起台灣電動車超級業務員，於開場影片說明臺灣資通訊實力在智慧車輛時代的重要性，不論智慧影像系統、車載機都將運用許多AI演算法及物聯網的通訊系統，這些都是臺灣業者的強項。同時，臺灣企業追求比買主還高的品質，尤其是「客戶要求A，我自發做到A＋」的精神、勇於投資設備與研發，使得臺灣能成功在國際電動車供應鏈佔有一席之地。

此外，臺灣業者早已掌握部分關鍵技術，且累積逾千件自駕車與電動車相關專利及技轉實例，未來臺灣必能成為國際大廠快速實現切入電動車的最佳跳板。

貿協表示，於發表會前一個月，即陸續接獲多家外商預約6月1日的線上洽談會，目前已有菲律賓電力公司、新加坡交通主管單位等50外商完成預約。

(旺報 )