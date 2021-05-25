胡鴻達為新戲《黃金歲月》網購許多誇張華麗戲服。（民視提供）

藝人胡鴻達加入演出民視備檔八點檔《黃金歲月》，飾演西餐廳的主任「麥可」，他說，因劇中擔任陳美鳳跟洪都拉斯的左右手，覺得行頭一定要比別人厲害，因此開拍前就上很多網站找閃亮、浮誇的衣服跟配件，甚至有幾件「超級蝦趴」，是從美國寄來的，為了更貼近角色，更是把珍藏已久的鑽石戒指、項鍊帶出場，他說反正東西買了就是要用，剛好角色有需要，當然就拿出來使用囉。

正值疫情期間，胡鴻達表示街上的理髮院都關了，只好請太太幫忙修剪。他說現在大家能做就是減少足跡，他除了開車上下班以外，其他時間就宅在家，就連女兒假日要加班工作，他也當起司機接送，讓她減少跟人群接觸。

胡鴻達表示，他平常就有在看表演的衣服及配件，有次滑手機看到很閃亮的服飾，就決定要買，但礙於網站是英文他就請女兒幫忙，沒想到女兒不僅幫他訂購還幫他付錢，他說女兒很孝順，知道是爸爸工作上會用到，還說就當作是開工禮物。

他在《黃金歲月》飾演的「麥可」，要處理西餐廳的大小事，但角色皮皮的，常拿著雞毛當令箭，還愛吃小歌星豆腐。胡鴻達表示已做好被觀眾罵的準備。

(中時 )