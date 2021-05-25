大陸甘肅省22日舉辦「黃河石林百公里越野賽」，過程中因突遇極端氣候，導致172名參賽者中有21人罹難。甘肅省委24日舉行會議，會中傳達大陸國家主席習近平以及大陸國務院總理李克強對這起事故的指示和批示，並強調將「嚴肅追責問責」。

甘肅省委常委會24日召開會議指出，習近平對甘肅馬拉松事件處置作出重要指示，對救援救治和善後工作提出明確要求，李克強也作出批示要求。會議強調，要對涉及的相關問題徹查到底，根據調查情況界定責任，依法依規「嚴肅追責問責」，確實追查地方屬地責任、部門監管責任、企業主體責任。

據悉，「黃河石林百公里越野賽」已連續舉辦四年，22日上午在甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區開跑，不料因遇極端天氣而傳憾事，172名參賽者中有21人遇難，其中包括大陸「超馬一哥」梁晶。此事故引起大陸各界關注，追問事故發生的完整原因，新華社更批：「一場比賽竟有超10％選手遇難，極限運動賽事不能再野蠻生長了！局部極端天氣確實難以預測，但作為專業程度要求極高的極限運動賽事，這場比賽各項組織工作是否達標，是必須要追問的關鍵性問題。」

甘肅省白銀市市長張旭晨24日對此表示該，作為賽事主辦方，深感內疚和自責，並對遇難人員表示沉痛哀悼，對遇難者家屬和受傷人員表示深切慰問。此外，中國國家體育總局23日晚間緊急召開會議，「進一步壓實體育系統的賽事安全管理工作」。

接連發生憾事，大陸多地近期賽事也宣布延期或取消，包括「2021山嶼海杯慶元廊橋國際越野賽」、「2021美林湖城市馬拉松賽」、「浙江莫干山越野賽」女子10公里項目等。

(中時 )