因應疫情，《空中英語教室》推出輕鬆學習英語的「數位學習免費試閱」，只要上空中英語教室官網，即可免費下載「空中英語教室Studio Classroom」、「大家說英語Lets Talk in English」、「彭蒙惠英語Advanced」三本雜誌六月號的內容。

由於疫情發展當中，學校現在是停課的狀態，所以最新一期的雜誌無法及時送到學生手上。於是空中英語教室採用數位化的方式，在長達10多天的停課期，讓學生們學習不停止。另外一方面，也希望讓更多的人在長達10多天的停課期，能使用空中英語教室的資源，來加強自己的英語能力。

空中英語教室總經理蔡介士表示，這次「數位學習免費試閱」活動，主要以六月號三本不同程度的雜誌，包括「空中英語教室Studio Classroom」、「大家說英語Let’s Talk in English」、「彭蒙惠英語Advanced」，全都提供在官網上面免費下載。

其實除了這次的「數位學習免費試閱」活動，空英官網、YouTube、Line、IG、FB、廣播等平台上，一直都有許多讓大家免費學習的內容，也包括大收好評的「好想講英文」節目，以及多年來我們一直在做的英語教學電視節目，都可以看到空英英語教學的影片。

空中英語教室社長謝光哲也表示，盼望能透過空英老師群精心編寫，及製作團隊所製作的精彩豐富影音內容，可以幫助老師們更省時省力的備課。同時也鼓勵在家的年輕學子們，在疫情停課的時候，空中英語教室繼續不停止的陪伴學員「疫起學好英語」，一起度過這困難的時期！

空中英語教室創辦人彭蒙惠老師鼓勵每個人都能夠持續學習英文，不管你的年紀是幾歲。彭老師說，英文是打開世界的一扇窗，不只可以擴張你的思考能力、眼界，更能提供更多的機會與選擇。

(中時 )