全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio），本月受訪時首度透露，他有投資比特幣。這位億萬富豪認為比特幣的抗通膨效果更勝債券，但他也警告，比特幣的成功正是它最大的風險所在。

達里歐近日在加密通貨追蹤平台CoinDesk主辦的會議上自爆，「我持有一些比特幣。」達里歐的訪談是在5月6日錄製，24日才正式播出。

達里歐先前對比特幣抱持懷疑態度，如今坦言出手投資，意味這位對沖基金大亨，對比特幣及其他加密資產逐漸熱中起來。但他在訪談中並未言明，究竟擁有多少比特幣。

通膨升溫下，達里歐毫不客氣直指「現金是垃圾」。他在訪談中指出，美元瀕臨貶值到1971年的水準，中國對美元的世界儲備貨幣地位構成威脅，在這樣的環境下，具備類似黃金特性的比特幣，愈來愈有作為儲蓄工具的吸引力。 達里歐告訴CoinDesk，「就我個人來說，我寧可持有比特幣，不要債券。」言下之意，他看好比特幣的抗通膨效果更勝比債券。

不過達里歐堅稱，加密通貨依然面臨風險，他表示，「比特幣的成功正是它最大的風險。」

他指出，一旦比特幣叫好又叫座，其中一大隱憂就是面臨政府監管，政府有能力控制比特幣和其他數位貨幣。當大家寧可要比特幣不要債券發生得愈多，資金大舉流向比特幣而非信貸，政府恐失去對比特幣的控制。

達里歐不只一次表達對政府可能出手監管比特幣的憂心。今年3月達里歐就出言警告，萬一比特幣被認為對美國公債構成競爭威脅，美國政府可能會像1930年代禁止黃金私有的做法一樣，對比特幣下封殺令。

不過達里歐也提到，「世界變化速度之快令人難以置信，誰在技術競賽中取勝，就能在經濟、軍事各方面成為贏家，可以預見未來5年就是這個樣子。」

(工商 )