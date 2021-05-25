櫃買簡化債券自營商居家辦公申請流程 19:212021/05/25 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心25日表示，為簡化債券自營商居家辦公申請作業，櫃買中心修正債券自營商居家辦公指引，放寬申請流程，並於今（25）日公告實施。 櫃買中心表示，因應疫情持續發展，為提供債券自營商彈性應變機制，簡化申請流程，若遇緊急情況發生時（例如員工確診病例等），致無法循正常程序事前申請，則可採特殊個案方式（例如以電子郵件）先向櫃買中心通報，事後再補具相關書件送櫃買中心備查。 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 玉山 推外幣匯入大額線上解款 (工商 ) #櫃買中心 #債券自營商 #簡化 #居家辦公 #申請流程 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 04:102021/05/18 財經要聞 居家學習爆紅 電信巨擘搶商機 04:102021/05/18 財經要聞 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 住家外部6大風水禁忌 家中格局再好也沒用 12:342021/05/18 運勢 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 08:532021/05/18 財經 京城銀董座戴誠志看好台股再站回萬七 11:132021/05/18 財經 疫情不斷升溫 法務部指示所屬機關彈性上班異地辦公 10:372021/05/18 社會 防疫不掉棒 兆豐證升級防疫 12:012021/05/18 財經 金管會將強化兩大措施 04:102021/05/18 財經要聞 《金融》三大法人轉買超 金管會強化2措施 10:012021/05/18 財經 財經熱門新聞 華為拚逆轉勝 手機復活2關鍵曝光 有機會對抗老美？ - 財經 疫情大爆發台股不跌反漲？網點名這國：去年示範過了 - 財經 金融業員工確診不斷增加 全金聯發函金管會提出四大要求 - 財經 - 工商 三星砸4700億赴美設廠 韓媒潑自家人冷水 - 財經 解決防疫保單爭議 保險局：檢疫所、防疫旅館治療也能理賠 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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