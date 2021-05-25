櫃買中心25日表示，為簡化債券自營商居家辦公申請作業，櫃買中心修正債券自營商居家辦公指引，放寬申請流程，並於今（25）日公告實施。

櫃買中心表示，因應疫情持續發展，為提供債券自營商彈性應變機制，簡化申請流程，若遇緊急情況發生時（例如員工確診病例等），致無法循正常程序事前申請，則可採特殊個案方式（例如以電子郵件）先向櫃買中心通報，事後再補具相關書件送櫃買中心備查。

(工商 )