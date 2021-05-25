疫情升溫，全台第3級警戒延至6月14日，高公局表示，預估連假國道交通需求量下降，故取消原有高乘載管制、凌晨0時到5時暫停收費、國3新竹系統至燕巢系統差別費率、入口匝道封閉等措施。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，全台第3級警戒延長到6月14日，交通部高速公路局今天發出新聞稿表示，研判連假國道交通需求量下降，故取消原有高乘載管制、凌晨0時到5時暫停收費、國3新竹系統至燕巢系統差別費率、入口匝道封閉等措施。

高公局說，端午連假疏導措施僅剩6月12日至6月14日實施75折單一費率；視高速公路主線交通狀況實施匝道儀控管制；開放路肩措施比照假日實施。

高公局說，因應防疫警戒升級，進入服務區除須配合量體溫、戴口罩、實聯制及室內容留人數執行減半控管外，全部服務區賣場已全面禁止室內用餐，並應全程帶好口罩，消費者採購餐飲一律外帶。

高公局表示，對於用路人常接觸的廁間扶手、按鈕、電梯扶手等處重點區域，防疫期間已加強清潔消毒作業。

(中央社)