警察人員在第一線防疫，埔里警友辦事處為讓基層員警安心執行勤務，並減輕施打疫苗時的心理壓力與負擔，為埔里警分局的每位員警、工友及雇員共170人，投保「疫苗險」；南投警分局則獲贈自動測溫除菌門。

國內疫情日漸擴散，站在第一線執勤的員警，必須與來自四面八方的民眾接觸，面臨心理壓力與風險；埔里警友辦事處主任曾允信，與各警友站討論後，決定為埔里警分局所有同仁投保埔里警分局長方秋梅指出，員警執勤時，會接觸很多民眾，感染機率也大幅提高，警友會協助員警投保，施打疫苗後多了一層保障，也能讓家人安心。

南投縣數位科技公司負責人簡正吉，則將與捐贈UVC自動測溫除菌門，給南投警分局；

自動測溫除菌門採用紅外線熱顯像儀測量體溫，還有高效能UVC除菌燈珠，除菌效果佳，節省人工量測體溫所需的人力與時間，避免接觸感染。

當UVC照射細菌2至3秒後，會使細胞核蛋白和DNA之間的連結斷裂死亡，對常見的病毒和細菌都具有除菌效果，目前已廣泛用於醫療器械和室內消毒，此設備也已通過國家標準CNS15592光生物安全，及CNS燈具安全檢測。

另外，當額頭對準測溫點時，自己可以看到體溫測值，溫度超過攝氏37.5度（溫度設定可調整、門框亦可客製化）時，測溫門會自動發出警報，並閃爍警示燈。

(中時 )