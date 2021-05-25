草屯鎮北投埔、月眉厝、新庄及南埔四個重劃區8處農路，年久失修亟待改善；縣長林明溱25日會勘時表示，防疫不妨礙建設推動，8處農路改善動支750萬元經費，將盡速發包，讓破損道路煥然一新，恢復平整安全。

林明溱由縣長特助林儒彬，縣議員唐曉棻、簡賜勝，縣府地政處長簡青松，立委馬文君祕書陳啟昭、立委許淑華助理藍宏宜、草屯鎮代沈玉貞、許素巡，復興里長林健男、碧峰里長林永福、北投里長王枝發、南埔里長李士吉等人陪同，會勘草屯農地重劃區的受損道路。

林明溱說，北投埔重劃區位在復興里碧山路727巷的農路，有長100公尺路段需重修擋土牆及重鋪路面，在這期作水稻收割後，立即發包動工改善。

碧峰里月眉重劃區石龍宮旁的農路，在重劃完成後已20多年未修繕，路面龜裂破損影響居民及農友通行安全，將重鋪長540公尺、寬4到5.5公尺的路面。

北投國小旁農路，路面都失修礫石裸露，將改善長720公尺長、寬4到5.5公尺的路段，靠近北投國小的排水溝也會加蓋，確保學童及家長通行安全。

南埔重劃區將軍段，有3段農路需要重鋪改善，總長度875公尺，將全部刨除路面，重鋪瀝青混凝土，地政處重劃科已展開測設，很快就能徹底翻新。

南埔里另一處農路，位於青宅巷的青宅段833地號，林明溱說，這段農路賴以進出的居民有400多人，還有更多的農友都要途經往返農作，待改善的路面長200公尺寬5.2公尺，將鋪設瀝青路面，縣府會優先籌足經費，加速發包改善。

(中時 )