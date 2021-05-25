外媒報導，大陸市監總局對地產仲介貝殼找房啟動反壟斷調查。不過，貝殼找房澄清，某外媒報導的「貝殼被市場監管總局立案調查」的消息為假消息。

貝殼相關人員表示，在收到消息後，立即開啟自查，經核查，市場監管總局並未發布相關資訊，該媒體所指發壟斷調查所言不實。受此影響，貝殼在美股盤前股價出現大跌，澄清後跌幅有所收窄。

市場此前已有關於貝殼找房涉嫌壟斷的爭議。今年4月10日，58集團總裁兼CEO姚勁波在其微信朋友圈發文稱，房產交易領域有更明目張膽的「二選一」包裝成自願，強烈呼籲國家反壟斷罰款貝殼（即貝殼找房）人民幣40億元（4％標準）。

對此，貝殼找房方面當時回應稱，自創立起，貝殼堅持依法經營，完善合規體系，以科技驅動行業良性發展。

今年4月13日，大陸市場監管總局會同中央網信辦、稅務總局召開互聯網平台企業行政指導會，要求平台公司杜絕強迫實施「二選一」問題，同時要在1個月內全面自檢自查，逐項徹底整改。

(旺報 )