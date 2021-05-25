桃園區公所爆群聚，市長鄭文燦25日親上火線釋疑，強調2確診員工都在檔案室服務，未與洽公民眾接觸，但仍採高標準，全面停止洽公3天、289位同仁採檢，確保防疫安全。

桃園今新增21起確診案例，鄭文燦證實，桃園區公所有2位檔案室同仁（案4911、案5628）確診，市府第一時間即安排9位檔案室和同屬異地辦公B組的近80位同仁全數採檢，昨又擴大到全公所共289位員工，全部PCR核酸檢測，確保防疫安全，另一位家住新北的主管快篩陽性，目前仍在等新北通報PCR檢測結果。

鄭文燦強調，2位確診同仁都是在檔案室上班，沒有負責櫃台為民服務，因此不會接觸到洽公民眾，但仍採高標準，宣布桃園區公所停止洽公3天、289位同仁改採居家辦公，防疫關懷包的配送改由勞動局支援，桃園區公所分區辦公的A、B兩棟也要大消毒，他指出公所大部分的業務都可跨區收件，民眾可改到鄰近公所、或多利用線上申辦。

但今仍有許多洽公民眾撲空，有新手媽媽在婆婆陪伴下要報戶口和申請育兒補助，怔立在「暫停洽公」海報前，感嘆丈夫還特地請假載她來，只能擇期了。

鄭文燦也說明，目前市府採異地辦公及人力分流，市府大樓上班同仁約3800人，留在市府大樓辦公者砍半剩1700人，申請居家辦公者約514人，其餘則分組辦公到各處，市府將由各單位持續檢討業務情形，鼓勵同仁居家辦公，維持公務運作並降低病毒傳播風險。

鄭文燦也提到，近日桃捷公司有一位維修處員工確診，因居住在新北市，案號歸屬在新北，該同仁負責夜間維修工作，同單位11位同仁雖未有近距離接觸，為降低傳播風險，仍律定在家隔離到5月30日。

鄭文燦也說，下午中央發布全國實施第三級疫情警戒時間延長至6月14日，並宣布全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日止；畢業典禮停辦或改採線上轉播方式辦理；高中以下學校畢業生畢業考、期末考與補考由各校採多元方式進行評量等措施。

鄭文燦強調市府會秉持「支援雙北、守住桃園、偕同中央」三大原則，落實「提升防疫能量、大量減少社會活動及保持政府韌性與服務不中斷」三大目標，採取高標準防疫對策，讓疫情獲得控制，並呼籲民眾減少跨縣市人流移動，以減少疫情散播風險。

(中時 )