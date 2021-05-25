新冠疫情持續升溫，全國第三級警戒防疫，一線防疫物資嚴重短缺，北市府24日啟動線上捐款專戶平台，迄今已收到2640萬9885元捐款，全數都將用在第一線抗疫人員身上。

柯文哲指出，目前一線作戰險峻，資源嚴重不足，因應疫情，北市目前已啟動線上捐款專戶平台。據統計，專戶開設至今已經募到4225筆善款，總計2640萬9885元。

北市副市長黃珊珊指出，公布專款帳戶是因為太多民眾想捐物資協助防疫，北市一直都有急難救助專戶，現在也有新增「COVID-19疫情防疫及照顧服務」專戶，可透過悠遊付、ATM轉帳、臨櫃匯款、超商繳款等方式捐款。

黃珊珊指出，收捐款日為5月23日至6月30日，並視疫情發展做調整，善款將使用在第一線防疫、醫護人員補助、購買快篩試劑、防疫住宿、協助弱勢市民、長照機構防疫或照顧等項目。

黃珊珊指出，現在除了錢之外，也接受物資捐贈，現在很多企業都捐贈防護衣、防疫物資等，可以洽詢北市府社會局人民團體科長陳郁君，撥打1999轉分機6956。

柯文哲強調，對於這些護國天使，北市有提供住宿、勞健保、薪水以及優先施打疫苗，專戶募得的善款也會發給開防疫計程車、救護車或護國天使們。

(中時 )