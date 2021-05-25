中國政府網25日報導，大陸總理李克強5月24日在浙江寧波考察期間，與十幾家製造業企業家「站談」，仔細瞭解大宗商品價格上漲對下游企業帶來的不利影響，研究分析對策。

一家大陸家電企業負責人直言，原材料價格上漲，確實給生產經營帶來很大壓力。另一家企業負責人介紹，他們通過提高智能化生產水平，在企業內部挖潛力降成本，消化原材料上漲壓力。

另有一家生產銅閥門的企業負責人表示，今年出台的提高製造業企業研發費用加計扣除比例政策，幫助企業節約了成本，希望推出更多類似政策。

李克強說，今年以來，受主要是國際傳導等多重因素影響，部分大宗商品價格持續上漲。今天我一到寧波就去了北侖港，聽取大宗商品價格最新走勢彙報，現在又聽了你們的情況介紹。作為下游企業，你們在消化大宗商品上漲帶來的不利影響方面付出了努力，也提出了一些好的建議。我們會想方設法做好大宗商品的保供穩價工作，合理引導市場預期。既要適當儲備、進行調控，又要打擊囤積居奇，以支持企業應對成本上升等經營困難，努力防止向居民消費價格傳導，避免影響人民群眾生活。

李克強說，要落實好相關減稅降費政策，延續實施支持小微企業兩項直達貨幣政策工具，把上述政策用好、用足，千方百計幫助下游企業特別是中小微企業渡過難關。

(旺報 )